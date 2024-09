Calciomercato Roma, si avvicina HUMMELS

Il calciomercato Roma, dopo l’acquisto di Hermoso, starebbe sbrigando gli ultimi dettagli per Hummels

Il calciomercato Roma non si ferma. Dopo l’arrivo di Hermoso per rinforzare la difesa, i giallorossi sono vicinissimi anche a Mats Hummels, anch’essa svincolato dopo l’ultima esperienza al Borussia Dortmund.

L’addio di Smalling in Arabia, come riporta Sky, ha spianato la strada al club capitolino che ora deve sistemare gli ultimi dettagli per assicurarsi il baluardo difensivo tedesco, inseguito anche dal Bologna.