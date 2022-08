Roma, Tiago Pinto fa spazio a Belotti: Kluivert al Fulham e Felix alla Cremonese

La Roma è al lavoro con Tiago Pinto per le cessioni: Kluivert oggi andrà al Fulham, mentre Felix è vicino alla Cremonese

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per l’olandese si è trovato l’accordo con gli inglese per la sua cessione. Questa mattina si potrebbe chiudere. In uscita anche Felix verso Cremona, con la società neo promossa pronta a prenderlo anche a titolo definitivo.