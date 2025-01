Calciomercato Roma, Cristante sempre più vicino all'addio. Una big pronta a bussare alla porta dei giallorossi - Calcio News 24

Calciomercato Roma, quale sarà il futuro di Cristante? Una big italiana piomba sul centrocampista giallorosso per tentare il colpo

Cristante potrebbe essere ceduto durante la sessione del calciomercato Roma. Infatti su di lui sarebbe piombata nuovamente l’Inter. Ecco il riassunto di Tuttosport.

CALCIOMERCATO INTER – «A gennaio infatti è difficile che qualsiasi club si privi dei propri migliori calciatori, se non a fronte di un’offerta irrinunciabile. Discorso che vale per Ricci, il primo candidato sulla lista nerazzurra per la mediana che sarà, ma anche per altri eventuali profili. Ergo, per evitare oggi di sbagliare si potrebbe pure cercare di tamponare il problema accettando una seconda, se non terza, scelta, vedi Cristante, con la consapevolezza però che non accenda davvero gli entusiasmi milanesi».