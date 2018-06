Calciomercato Roma, Daniele Verde fa gola in Portogallo: l’esterno offensivo è finito nel mirino del Porto, ecco i dettagli

Cresciuto nel settore giovanile della Roma e lanciato in prima squadra da Rudi Garcia, Daniele Verde è reduce da una stagione da protagonista nella massima serie con la maglia dell’Hellas Verona. L’esterno offensivo ha raccolto 4 reti e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia con i gialloblu ed ora è rientrato nella Capitale in attesa di novità sul suo futuro. E attenzione alle sirene estere…

Secondo quanto rivela Sky Sport, Daniele Verde è finito nel mirino del Porto: la dirigenza dei Dragoes ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore per sondare il terreno per una eventuale trattativa. Ancora non sono stati registrati dei contatti con la Roma, con Monchi che potrebbe cedere l’ala classe 1996 per ottenere una ottima plusvalenza.