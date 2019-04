Roma: il procuratore di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, interviene sulla questione rinnovo e risponde per le rime alle dichiarazioni rilasciate ieri da Francesco Totti in proposito

Sembrerebbe esserci maretta in casa Roma intorno alla questione riguardante il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo: il centrocampista giallorosso, arrivato la scorsa estate, starebbe trattando da diversi mesi l’adeguamento dell’ingaggio dopo le ottime prestazioni messe in mostra in questa stagione. Ieri Francesco Totti, intervendo ai microfoni prima della gara con il Cagliari, aveva liquidato la questione in maniera perentoria. Le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso sembrerebbero aver colto abbastanza di sorpresa l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, intervenuto stamane tramite un virgolettato per La Gazzetta dello Sport.

«Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l’ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi – le parole di Vigorelli – . Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe si parlasse più di quanto ha fatto Zaniolo in campo che degli aspetti contrattuali. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami». Per il giovane talento romanista, come noto, non mancherebbero le richieste di mercato, su tutte quella della Juventus.