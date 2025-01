Calciomercato Roma, si sblocca la cessione di Le Fee: c’è il sorpasso del Sunderland, la situazione

Le ultime sul futuro di Enzo Le Fee, centrocampista francese della Roma, nel mirino del Sunderland per il calciomercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore il Sunderland avrebbe superato il Real Betis per Enzo Le Fee. Il club inglese ha infatti proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto.

Una possibile cessione molto importante per i giallorossi visto che l’ex Lorient era arrivato a parametro zero la scorsa estate, ma non sembra rientrare nei piani di Claudio Ranieri.