Calciomercato Roma, un super Mirante spinge Olsen lontano dai giallorossi

Calciomercato Roma, i giallorossi si godono un super Mirante: Olsen si allontana dalla capitale?

Nella Roma che supera una demotivata Juve e continua ad inseguire il sogno Champions, c’è tutto l’entusiasmo di un ragazzo di 35 anni. Perché, con le sue clamorose parate, Mirante ieri sera ha rintuzzato tutte le offensive di Dybala e compagni. Blindando così porta e risultato.

Una prestazione maiuscola, dopo una stagione trascorsa quasi interamente in panchina. Da secondo – come previsto, d’altronde – di Olsen, l’investimento estivo più importante tra i pali per la società. Ma l’ex Copenaghen non ha convinto appieno, fino a perdere il posto in favore di Mirante. Un trend stagionale che induce a pensare che il futuro del portiere svedese sia lontano dai giallorossi.