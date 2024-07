Calciomercato Roma, la mossa DECISIVA per Dovbyk: i giallorossi sono ad un passo dal centravanti, i DETTAGLI

La Roma è vicinissima al proprio nuovo centravanti. L’ucraino del Girona è ormai pronto a vestire i giallorossi

Il calciomercato Roma si sta infiammando. Dopo Le Fée a centrocampo e Soulé come esterno offensivo, in casa giallorosso serviva un attaccante visti gli addii di Azmoun e Lukaku più il futuro in bilico per Abraham, conteso dal Milan.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la società capitolina ha offerto i 40 milioni della clausola per Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga con 25 gol con la maglia del Girona, pareggiando così l’offerta dell’Atletico Madrid.