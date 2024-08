Calciomercato Roma, GHISOLFI punta per la difesa un EX SERIE A: i possibili SCENARI e i dettagli della trattativa

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Gli arrivi di Soulé e Dovbyk, infatti, non saranno gli ultimi di questa calda sessione estiva.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Ghisolfi vorrebbe regalare ancora un difensore a De Rossi. Il nome in pole, in questo momento, corrisponde al nome di Arthur Theate. L’ex difensore del Bologna potrebbe dunque sbarcare nuovamente in Serie A: in questi giorni è previsto l’assalto del club giallorosso.