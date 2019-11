Calciomercato Roma: occhi puntati su Kean per gennaio

La Roma starebbe pensando di rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio: occhi puntati sull’ex Juve Moise Kean

La Roma è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Edin Dzeko e il ds Petrachi starebbe sondando varie piste in vista del mercato di gennaio. Tra le varie suggestioni ora c’è anche quella di Moise Kean.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società giallorossa già in estate aveva provato ad avviare i contatti con Mino Raiola per arrivare al calciatore, finito poi all’Everton. Il suo nome convince la società per la giovane età, caratteristica principale della nuova Roma di Fonseca.