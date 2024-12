Roma, a giugno sarà rivoluzione: addio anche a senatori e nuovi arrivi, il piano

Le ultime sulle strategie della Roma per il prossimo calciomercato estivo dopo il pessimo inizio di stagione. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma starebbe meditando una vera e propria rivoluzione per il calciomercato estivo. Tanti calciatori anche importanti come Cristante, Dybala, Celik, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Zalewski sarebbero infatti destinati a dire addio.

Stesso discorso per dei nuovi acquisti che non hanno convinto come Hermoso, Le Fee, Saud, Soulé, Baldanzi e Dovbyk. Gli unici certi della permanenza sono Svilar, Ndicka, Pisilli e Koné.