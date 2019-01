Malinovskyi-Roma, il Genk chiude: «Non parte a gennaio»

Calciomercato Roma, il Genk blinda Ruslan Malinovskyi: il dt esclude una cessione dell’ucraino nella sessione di gennaio

Roma a caccia di rinforzi per il centrocampo, tentazione Ruslan Malinovskyi. Il direttore sportivo Monchi è rimasto stregato dalle qualità dell’ucraino classe 1993, punto di riferimento del Genk. Il club belga però non è intenzionato a privarsi di lui…

Intervistato da Tele Radio Stereo, il direttore tecnico Dimitri De Conde ha escluso categoricamente una cessione del calciatore nella finestra di gennaio: «Ruslan non partirà a gennaio, in questo momento non so se può essere una trattativa fattibile per gennaio. Con Monchi non ci ho parlato».