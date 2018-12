Calciomercato Roma, via Marcano: arrivano Weigl e Batshuayi?

Calciomercato Roma, le mosse di Monchi per gennaio: via Marcano e Coric, ecco i profili seguiti per centrocampo e attacco

Calciomercato Roma, in attesa della sfida con la Juventus di questa sera alle 20.30 il Corriere dello Sport si porta avanti con gli obiettivi della società giallorossa per la sessione invernale di trasferimenti. Diverse saranno le operazioni del direttore sportivo Monchi chiamato ad un compito arduo quale rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Anche perché, oltre ai possibili nuovi arrivi, sono da valutare anche le probabili cessioni: come ha riportato il quotidiano romano, infatti, nella lista dei possibili partenti figurano diversi elementi finiti ai margini, come Marcano, Coric e Karsdorp.

La Roma interverrà nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Sfumato Sanogo, accasatosi all’Al Ittihad, Monchi per la mediana pensa al profilo di Julian Weigl del Borussia Dortmund. La Roma ha chiesto il prestito di un anno alla società teutonica per poi valutarne l’eventuale riscatto del cartellino nel 2020. Ma non è l’unica pista percorribile a centrocampo, visto che restano in piedi anche le ipotesi Hector Herrera del Porto e Samassekou del Salisburgo. In difesa piace e non poco Patrick Van Aanholt, terzino sinistro del Crystal Palace, così come Maidana del San Paolo e Rodrigo Caio. In attacco, invece, circola con forza l’idea Batshuayi, attaccante del Valencia ma di proprietà del Chelsea.