Calciomercato Sampdoria, Accardi sferra l’assalto decisivo per Sibilli? Le ultime novità

Calciomercato Sampdoria, si accende il rush finale: Pietro Accardi sferra l’assalto decisivo per Sibilli? Le ultimissime novità

Sarà Giuseppe Sibilli il nuovo attaccante in arrivo in questo rush finale di calciomercato per la Sampdoria?

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà i blucerchiati starebbero avanzando nella trattativa per la punta che ha messo a segno 1 gol e 3 assist tra le fila dei galletti in Serie B in questa stagione. Al Bari piace sempre Benedetti, ma secondo il giornalista di Sportitalia Sibilli potrebbe approdare a Bogliasco a prescindere dalla situazione legata a Benedetti.