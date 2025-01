Calciomercato Sampdoria, che concorrenza per Gytkjaer! Le ultime e al situazione sull’attaccante del Venezia

Calciomercato Sampdoria, che concorrenza per Gytkjaer in Serie B! Le ultimissime e al situazione sull’attaccante danese

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, ci sarebbero due squadre pronte ad insidiare la Sampdoria per l’attaccatne del Venezia, Christian Gytkjaer. Si tratta di due squadre che militano in Serie B: Cremonese e Palermo. Il direttore sportivo dei blucerchiati Pietro Accardi, che ha intenzione di regalare al tecnico Semplici un attaccante, adesso dovrà fare i conti con un po’ di concorrenza per il centravanti di danese.