Calciomercato Sampdoria, Jankto nel mirino del Getafe

Calciomercato Sampdoria, Jankto finisce nel mirino del Getafe: contatti in corso tra i club, le cifre dell’operazione

Dopo la cessione in prestito secco di Antonino La Gumina al Como e quella di Mehdi Leris al Brescia, potrebbe essere il turno di Jakub Jankto. Il centrocampista della Sampdoria è finito infatti nel mirino del mercato di un club spagnolo.

A quanto riporta Sky Sport, il Getafe si sarebbe mosso per Jankto. La trattativa con la Sampdoria partirebbe dalla base di 6 milioni di euro e i contatti in corso tra i due club sarebbero in corso.