Calciomercato Sampdoria: nessuna offerta per Conti del Milan

Calciomercato Sampdoria: sondaggi per Andrea Conti del Milan. Nessuna offerta da parte dei blucerchiati

La Sampdoria non si è spinta oltre i semplici sondaggi per Andrea Conti del Milan. Il terzino resta un’opzione valida in caso di cessione di Fabio Depaoli, le cui prestazioni sono ancora oggetto di valutazione da parte dell’allenatore Roberto D’Aversa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sono state ancora registrate offerte per l’ex Atalanta e Parma. La Sampdoria non ha fretta, mentre il club rossonero è alla ricerca di liquidità per reinvestire nel mercato in entrata.