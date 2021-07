Calciomercato Sampdoria, tre club di Premier su Colley: c’è il prezzo

Calciomercato Sampdoria: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate

Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione. Il futuro del difensore della Sampdoria, però, è ancora incerto: il gambiano rappresenta un’ottimo plusvalenza per il club blucerchiato e una sua cessione garantirebbe alcuni investimenti in entrata.

Il presidente Massimo Ferrero non farà sconti: serviranno almeno 10 milioni di euro per convincerlo a cedere il cartellino dell’ex Genk. Sulle tracce di Colley ci sono tre club di Premier League: West Ham, Leeds e Newcastle.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM