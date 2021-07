Calciomercato Sampdoria, Watford e due club di Serie A su Thorsby: la situazione

Calciomercato Sampdoria: c’è la fila per Morten Thorsby, oltre al Watford anche due squadra di Serie A seguono il centrocampista

Daniele Faggiano e Carlo Osti sono stati molto chiari: il calciomercato, soprattutto dopo il Covid-19, segue regole ben diverse e le squadre con tanti calciatori finiscono per essere penalizzate rispetto a quelle con meno tesserati di proprietà. Parola d’ordine della Sampdoria è cessioni, seguita a ruota da plusvalenze.

Morten Thorsby è sicuramente il giocatore da cui poter far cassa, dato che è arrivato in blucerchiato a parametro zero. A quanto riporta Tuttosport, la valutazione del centrocampista della Sampdoria ha scoraggiato del tutto il Watford che non sembra più interessato. Restano in corsa Napoli e Atalanta.