Calciomercato Sassuolo, Carnevali è pronto a mettere nel mirino un grande colpo (che ha giocato in Champions League)

Calciomercato Sassuolo, Carnevali è pronto a mettere nel mirino un grande colpo per raggiungere subito la Serie A. Ecco chi si tratta

Secondo quanto pubblicato da SassuoloNews.net, il calciomercato Sassuolo ha come obiettivo quello di piazzare colpi precisi per andare fin subito in Serie A, e la scelta va su certezze che possano portare tanta ambizione e al tempo stesso esperienza.

Infatti un nome nel mirino è il giocatore del Torino Tameze che potrebbe lasciare la corte granata per una nuova avventura in Emilia.