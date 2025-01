Calciomercato Sassuolo, fatta per Skjellerup dal Goteborg: cifre importanti

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Sassuolo, con l’arrivo di Laurs Skjellerup dal Goteborg. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di SportItalia, il Sassuolo avrebbe chiuso per l’arrivo di Laurs Skjellerup dal Goteborg. L’attaccate classe 2002 si trasferirà in Serie B per una cifra totale di 5 milioni di euro, a cui si aggiungono 500 mila euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Un colpo importante per i neroverdi e per Giovanni Carnevali che ha deciso di puntare con decisione sullo svedese.