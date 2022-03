Calciomercato, Napoli e Fiorentina su Tameze. I dettagli

Secondo quanto riportato da L’Arena, sono due le squadre in Italia che sarebbe pronte a muoversi in estate per Adrien Tameze, colonna dell’Hellas Verona di Tudor.

Si tratterebbe di Napoli e Fiorentina, che stanno seguendo con attenzione l’ottima stagione del centrocampista camerunense.