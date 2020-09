Calciomercato Spezia, piace Paloschi per l’attacco

Calciomercato Spezia: i bianconeri pensano a Paloschi per migliorare l’attacco

Lo Spezia, neo promosso in Serie A, cerca rinforzi per prepararsi al meglio per la massima serie. I bianconeri sono a caccia di un attaccante che possa portare esperienza e gol al reparto avanzato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Meluso avrebbe messo gli occhi su Andrea Paloschi della Spal. La punta è rientrata dal prestito al Cagliari e vorrebbe continuare a giocare in Serie A.