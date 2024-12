Calciomercato Torino, si sogna il colpo Bertola. Occhio a due big italiane che vogliono ostacolare i granata

Calciomercato Torino, Bertola possibile nuovo colpo per i granata. Occhio però all’interesse di quelle big italiane sul difensore dello Spezia

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciomercato Torino potrebbe contendersi il difensore dello Spezia Nicolò Bertola, ma dovrà fare per forza i conti Juve e Inter.

Il club nerazzurro vuole assicurarselo già a gennaio, con un esborso leggermente superiore al milione di euro, per poi mantenerlo in prestito allo Spezia fino al termine della stagione. In lizza ci sono anche Bologna e, appunto, gli stessi granata.