Calciomercato Torino, spunta l’uruguayano Britos per la difesa

Il club granata vuole puntellare il reparto difensivo e sembra essere sulle tracce del trentatreenne uruguayano, Miguel Angel Britos.

Il Torino continua la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Mentre la squadra si allena, la dirigenza granata lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa. Oggi, secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, sembra che il club piemontese abbia messo nel mirino Miguel Angel Britos per puntellare il reparto difensivo. Il giocatore trentatreenne uruguayano, attualmente in forza al Watford, si aggiunge alla già folta lista di possibili nomi della dirigenza granata per la difesa. Se l’affare dovesse andare in porto Britos ritroverebbe il tecnico Walter Mazzarri che lo ha allenato durante l’esperienza sulla panchina del Napoli.