Calciomercato Torino: incontro Belotti Juric. La scelta del capitano

Calciomercato Torino: incontro tra Belotti e Juric. Il capitano granata non intende rinnovare il contratto

Il futuro di Andrea Belotti sembra essere sempre più lontano dal Torino. Il capitano non intende rinnovare il contratto con il club granata, rifiutando così la proposta da 3,5 milioni di euro netti a stagione e prendendo in considerazione l’addio in estate o a giugno a parametro zero.

Come riportato da La Repubblica, l’ultima chance per convincere il Gallo passa dalle mani di Ivan Juric. Il tecnico incontrerà l’attaccante per ribadirgli la centralità all’interno del progetto, sperando di strappare un sì.