Torino, il Manchester City piomba su Milinkovic Savic: è l’obiettivo per la porta, osservati anche Suzuki e Di Gregorio

Le ultime sul possibile nuovo portiere del Manchester City, con l’obiettivo Vanja Milinkovic Savic dal Torino. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul nuovo possibile portiere del Manchester City, con tre obiettivi provenienti dalla Serie A.

LA SITUAZIONE – «Sulle tracce di Milinkovic Savic si è infatti messo il Manchester City,

con Pep Guardiola che ha dato mandato ai propri collaboratori di visionare attentamente

Vanja. Detto, fatto: l’organo di informazione FootMercato ha intercettato emissari dall’Inghilterra mandati domenica scorsa al Grande Torino. Per visionare la prestazione di Milinkovic e non soltanto. Tre, o meglio dire due, sono infatti i portieri messi sotto stretta osservazione da parte di Guardiola. Uno è Michele Di Gregorio, portiere che però sta bene alla Juve e che non ha intenzione di passare in Premier. L’altro è appunto il granata Milinkovic Savic, mentre il terzo è Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma distintosi nella prova contro il Toro con tre parate eccellenti».