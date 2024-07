Calciomercato Torino, PASSI IN AVANTI per il colpo dal SASSUOLO: la formula dell’operazione

Calciomercato Torino, PASSI IN AVANTI per il colpo dal SASSUOLO: la formula della possibile operazione in entrata

Il calciomercato del Torino è in continua evoluzione. Come riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni, la dirigenza ha dato una forte accelerata per un obiettivo.

Stiamo parlando di Erlic, giocatore nel mirino anche del Parma. I granata hanno già offerto al Sassuolo un prestito oneroso (500milia euro) con diritto di riscatto a 6 milioni e un contratto quadriennale al giocatore. Il Torino, per ora, è in vantaggio, ma la trattativa non è ancora chiusa.