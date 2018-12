Torres – Atletico, il tempo dei saluti

El Niño Fernando Torres lascerà Madrid. Il tempo dei saluti con l’Atletico arriverà prima del previsto

Fernando Torres è pronto a lasciare l’Atletico Madrid, per la seconda volta e per sempre. La sua seconda primavera con la maglia della squadra dove è cresciuto e che l’ha portato alla ribalta presentandolo così al calcio mondiale è ormai giunta al termine e non mancano le offerte per il trentaduenne attaccante spagnolo.

DALLA CINA CON FURORE – Come detto appunto le offerte non mancano. E come ormai è il tormentone che accompagna tutti i big arrivati in fase calante, anche per l’ex Milan e Liverpool è piombata la Cina: il Guangzhou Evergrande fa sul serio e sarebbe disposto a tirare fuori argomenti più che convincenti per portare in oriente Torres.