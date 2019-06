Calciomercato Udinese: il Napoli offre Grassi per arrivare a De Paul

Rodrigo De Paul non vicino come sembra al Napoli: c’è grande distanza con l’Udinese, possibile contropartita nell’affare

Procede lentamente la trattativa tra Udinese e Napoli per Rodrigo De Paul. I bianconeri non si muovono dalla richiesta di 30 milioni per il calciatore, mentre gli azzurri ne hanno messi sul piatto 20.

I partenopei starebbero pensando quindi ad una contropartita da mettere nell’affare. Simone Verdi ha un ingaggio troppo alto mentre Ounas non sarà ceduto in Italia, per questo motivo torna di moda il nome di Alberto Grassi che piace alla dirigenza friulana.