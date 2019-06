Calciomercato Udinese: obiettivo Ciano se parte De Paul

Calciomercato Udinese: i bianconeri corrono ai ripari in caso di partenza di Rodrigo De Paul. Sondato Ciano del Frosinone

La stagione appena conclusasi sarà, probabilmente, l’ultima che ha visto Rodrigo De Paul indossare la maglia dell’Udinese. L’argentino è ambito da varie squadre sia in Italia che all’estero e i friulani vogliono fare cassa.

La Gazzetta dello Sport racconta che in caso di partenza del numero 10, l’Udinese si fionderebbe su Camillo Ciano. Ai friulani può fare comodo nel ruolo di esterno offensivo, in un attacco a tre, o da seconda punta, gli stessi ruoli che copriva un po’ Rodrigo De Paul, per l’appunto.