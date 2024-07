Calciomercato Venezia, Oristanio e Tessman ASSE della TRATTATIVA con l’Inter. La situazione attuale

Calciomercato Venezia, Marotta e Ausilio hanno ricevuto in sede Antonelli, DS del Venezia per portare Oristanio e Tessmann alla propria corte

Giornata decisiva per il calciomercato Inter e non solo per l’affare Josep Martinez in via di definizione oggi dopo l’accordo raggiunto con il Genoa per il portiere.

Marotta e Ausilio hanno infatti ricevuto in sede anche Antonelli, DS del Venezia, per continuare a lavorare sul doppio affare Oristianio-Tessmann, col centrocampista americano che rimarrebbe un altro anno in prestito proprio ai lagunari.