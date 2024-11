Calciomercato Venezia, tantissimi affari con quella squadra durante l’estate. La situazione

Calciomercato Venezia, quanti affari con quella squadra durante la sessione estiva. Più volte si sono intrecciate le strade dei due club

Domenica 3 Novembre alle ore 20:45 è in programma a San Siro il match tra Inter e Venezia valido per l’undicesima giornata di campionato. Si incontrano ancora una volta le strade dei due club che per la verità si sono intrecciate già parecchie volte, molte della quali per via del calciomercato Inter.

Quello estivo è stato un periodo caldo per l’asse Inter Venezia, infatti la coppia Ausilio Marotta era parecchio interessata a Tessmann e per la verità mancavano solo le formalità ma era già stato tutto fatto, l’affare poi saltò pare per una questione di mancati accordi con l’entourage per le commissioni. La telenovela tra i due club ricomincia per il caso Carboni, nello specifico Franco fratello di Valentin, il primo in prestito proprio dall’Inter al Venezia ma che non sta trovando spazio nella squadra di Di Francesco.