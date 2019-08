Calciomercato Verona, ecco l’ultima idea per rinforzare l’attacco di mister Juric: nel mirino un giovane dell’Atalanta

Sfumata la suggestione Mario Balotelli, presentato ieri dal Brescia, il Verona lavora all’ingresso di un altro attaccante nella rosa a disposizione di mister Juric.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i gialloblù sarebbero ora sulle tracce del giovanissimo Musa Barrow, gambiano in forza all’Atalanta. Il classe 1998 è segnalato in uscita dalla Dea, in cerca di maggiore minutaggio per completare il percorso di maturazione.