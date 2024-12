Caldara sulla sua nuova vita calcistica: «Voglio dare il massimo. Il mio infortunio più duro è stato questo» - Calcio News 24

Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta e Milan, si è voluto raccontare tra il suo arrivo a Modena e l’attuale rendimento

A Gialli di Sera, il difensore del Modena Mattia Caldara, ha voluto raccontarsi tra passato e presente.

LE PAROLE – «Dopo come era andata l’anno scorso, il mio primo obiettivo era stare bene e aiutare la squadra. È quello che provo a fare ogni giorno. Sto migliorando, ma credo mi manchi ancora un 20% per alzare l’asticella e ridurre gli errori. In estate ho incontrato Matteo Rivetti e il direttore Catellani a Milano. Da loro ho sentito quella fiducia di cui avevo bisogno e che nemmeno io avevo in quel momento. Poi è arrivata anche la chiamata di mister Bisoli. Il presidente è molto presente, e questo mi ricorda l’esperienza all’Atalanta: è una cosa molto bella e significativa. Infortunio più duro? Il primo infortunio serio. Faticai molto a rialzarmi mentalmente dopo essermi rotto il crociato appena rientrato dall’infortunio al tendine d’Achille. Anche il problema alla caviglia dell’anno scorso mi ha fatto pensare di smettere. Voglio dare il massimo»