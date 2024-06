Calendario Copa America 2024: tabellone, partite, risultati

Si gioca negli Stati Uniti la 48ª edizione della Competizione per nazioni del continente americano: Calendario Copa America 2024

Prende il via negli Stati Uniti d’America la 48ª edizione della Copa America, il torneo calcistico per nazioni del Sudamerica. Calendario Copa America 2024: partecipano, come sempre, le 10 Nazionali della CONMBEBOL, più, per questa edizione, Costa Rica, Giamaica, Panama, Messico, Canada e Stati Uniti (squadra del Paese ospitante).

La Copa America 2024 inizia nelle prime ore della mattina italiana di venerdì 21 giugno con la gara inaugurale fra l’Argentina e il Canada, e termina nelle prime ore della mattina di lunedì 15 luglio con la finalissima che designerà la Nazionale vincitrice.

La Fase a gironi durerà da venerdì 21 giugno a mercoledì 3 luglio, mentre la Fase ad eliminazione diretta si giocherà da venerdì 5 luglio a lunedì 15 luglio.

STADI COPA AMERICA 2024

Le gare della Copa America 2024 si disputeranno in 14 stadi, equamente distribuiti da Est a Ovest.

Questi gli stadi e le città che ospiteranno le partite:

Children’s Mercy Park , Kansas City (Kansas)

, Kansas City (Kansas) Q2 Stadium , Austin (Texas)

, Austin (Texas) Inter&Co Stadium , Orlando (Florida)

, Orlando (Florida) State Farm Stadium , Glendale (Arizona)

, Glendale (Arizona) Allegiant Stadium , Las Vegas (Nevada)

, Las Vegas (Nevada) Hard Rock Stadium , Miami Gardens (Florida)

, Miami Gardens (Florida) Levi’s Stadium , Santa Clara (California)

, Santa Clara (California) SoFi Stadium , Inglewood (California)

, Inglewood (California) Mercedes-Benz Stadium , Atlanta (Georgia)

, Atlanta (Georgia) NRG Stadium , Houston (Texas)

, Houston (Texas) Bank of America Stadium , Charlotte (Carolina del Nord)

, Charlotte (Carolina del Nord) Arrowhead Stadium , Kansas City (Kansas)

, Kansas City (Kansas) AT&T Stadium , Arlington (Texas)

, Arlington (Texas) MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey)

GIRONI COPA AMERICA 2024

GIRONE A

Argentina

Canada

Cile

Perù

GIRONE B

Ecuador

Giamaica

Messico

Venezuela

GIRONE C

Bolivia

Panama

Uruguay

Stati Uniti

GIRONE D

Brasile

Colombia

Costa Rica

Paraguay

IL REGOLAMENTO

Si qualificano alla Fase ad eliminazione diretta e dunque ai quarti di finale le prime due squadre di ogni gruppo. Se al termine della fase a gironi due o più squadre finiscono a pari punti, si applicano i seguenti criteri per risolvere la parità:

Miglior differenza reti in tutte le partite del girone;

in tutte le partite del girone; Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

in tutte le partite del girone; Se la parità persiste, si qualifica la squadra vincente dell’incontro disputato tra le squadre coinvolte (scontri diretti);

Punti ottenuti nelle partite giocate tra le squadre in questione;

Differenza reti nelle partite giocate tra le squadre in questione;

Numero di gol segnati nelle partite giocate tra le squadre in questione;

Minor numero di cartellini rossi;

Minor numero di cartellini gialli;

Sorteggio

CALENDARIO COPA AMERICA 2024

Fase a Gironi

1ª giornata

21 giugno, ore 2.00, ARGENTINA-CANADA 2-0 [49′ J. Álvarez, 88′ Lautaro Martínez] (Girone A)

[49′ J. Álvarez, 88′ Lautaro Martínez] 22 giugno, ore 2,00, PERÙ-CILE 0-0 (Girone A)

23 giugno ore 0.00, ECUADOR-VENEZUELA 1-2 [40′ J. Sarmiento (E), 64′ Cadiz (V), 74′ Bello (V)] (Girone B)

[40′ J. Sarmiento (E), 64′ Cadiz (V), 74′ Bello (V)] 23 giugno ore 3.00, MESSICO-GIAMAICA 1-0 [69′ Arteaga] (Girone B)

[69′ Arteaga] 24 giugno, ore 0.00, USA-BOLIVIA (Girone C)

24 giugno, ore 3.00, URUGUAY-PANAMA (Girone C)

25 giugno, ore 0.00, COLOMBIA-PARAGUAY (Girone D)

25 giugno, ore 3.00, BRASILE-COSTA RICA (Girone D)

2ª giornata

26 giugno, ore 0.00, PERÙ-CANADA (Girone A)

26 giugno ore 3.00, CILE-ARGENTINA (Girone A)

27 giugno, ore 0.00, ECUADOR-GIAMAICA (Girone B)

27 giugno, ore 3.00, VENEZUELA-MESSICO (Girone B)

28 giugno, ore 0.00, PANAMA-USA (Girone C)

28 giugno, ore 3.00, URUGUAY-BOLIVIA (Girone C)

29 giugno, ore 0.00, COLOMBIA-COSTA RICA (Girone D)

29 giugno, ore 3.00, PARAGUAY-BRASILE (Girone D)

3ª giornata

30 giugno, ore 2.00, ARGENTINA-PERÙ (Girone A)

30 giugno, ore 2.00: CANADA-CILE (Girone A)

1° luglio, ore 2.00: GIAMAICA-VENEZUELA (Girone B)

1° luglio, ore 2.00: MESSICO-ECUADOR (Girone B)

2 luglio, ore 3.00, BOLIVIA-PANAMA (Girone C)

2 luglio, ore 3.00, USA-URUGUAY (Girone C)

3 luglio, ore 3:00, COSTA RICA-PARAGUAY(Girone D)

3 luglio ore 3:00: BRASILE-COLOMBIA (Girone D)

CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. ARGENTINA 1 1 0 0 2 0 +2 3 2. CILE 1 0 1 0 0 0 0 1 3. PERÙ 1 0 1 0 0 0 0 1 4. CANADA 1 0 0 1 0 2 -1 0

GIRONE B

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. VENEZUELA 1 1 0 0 2 1 +1 3 2. MESSICO 1 1 0 0 1 0 +1 3 3. ECUADOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 4. GIAMAICA 1 0 0 1 0 1 -1 0

LEGENDA

BLU = Qualificate ai quarti di finale

Fase ad eliminazione diretta:

QUARTI DI FINALE

5 luglio, ore 3.00, 1A-2B [Q1]

6 luglio, ore 3.00, 1B- 2A [Q2]

7 luglio, ore 0.00, 1C- 2D [Q3]

7 luglio, ore 3.00, 1D- 2C [Q4]

SEMIFINALI

10 luglio, ore 2.00, Q1-Q2 [S1]

11 luglio, ore 2.00, Q3-Q4 [S2]

FINALE 3°-4° POSTO

14 luglio, ore 2.00, Perdente S1-Perdente S2

FINALE 1°-2° POSTO