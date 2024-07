Calendario Serie A: quanto CONTA INIZIARE bene? Il caso di INTER e MILAN tra lo scorso campionato e gli IMPEGNI di quest’anno. Chi ha il PERCORSO PIU’ FACILE?

Calendario Serie A, e quella che sarà la partenza delle cosiddette big per cercare di non perdere il treno scudetto

Conta davvero partire bene in campionato? Precisando meglio la questione: è davvero nelle prime giornate che si fa la differenza? Prendiamo l’ultimo esempio e proponiamo qualche piccola riflessione aggiornandola alla stagione che verrà, ufficializzata oggi.

Nel 2023-24 alla terza giornata in testa c’erano Inter e Milan, le uniche due squadre capaci di viaggiare a punteggio pieno. Certo, la classifica finale poi le ha messe in fila, prima e seconda, anche se l’antagonista ai campioni d’Italia nerazzurri è stata la Juventus, fino a quando si è squagliata nel girone di ritorno. Il calendario delle due capoliste: per l’Inter Monza, Cagliari e Fiorentina, partendo da San Siro; per il Milan Bologna, Torino e Roma. Morale della favola, piuttosto paradossale (e leggermente beffarda): che Inzaghi facesse 9 punti era nell’ordine naturale delle cose; che ci riuscisse Pioli assolutamente no, ancor più pensando a che campionato avrebbe fatto la formazione guidata da Thiago Motta. Che questo exploit non sia stato sufficiente per edificare un Milan da vera lotta al vertice è un rammarico ampio, la definizione giusta di cosa sia un’illusione.

Per la cronaca, l’Inter scudettata stavolta si trova una difficoltà diversa, certamente superiore: Genoa fuori, Lecce e Atalanta in casa prima della pausa Nazionale. Milan-Torino, Parma-Milan e Lazio-Milan confermano che i rossoneri devono sempre trovarsi il Toro davanti e un viaggio nella Capitale non proprio piacevole