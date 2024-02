Calvarese, l'analisi su Maresca in Inter-Juve

Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha fatto la sua analisi su Tuttosport dell’arbitraggio di Maresca in Inter-Juve di San Siro

ANALISI – «Maresca adotta una soglia tecnica corretta, fischiando il giusto. Eppure nel primo tempo commette un errore quando punisce l’intervento di Danilo su Thuram. Il brasiliano arriva nettamente in anticipo sul pallone, che schizza via. Sbaglia il direttore di gara ad ammonire. Nel secondo tempo Thuram cade a terra in area di rigore, ma lo spalla a spalla con Bremer è del tutto regolare. In totale l’arbitro della sezione di Napoli chiuderà con sedici falli sanzionati e con cinque ammonizioni: tre per la Juventus (Vlahovic per proteste, Danilo e Bremer), due per l’Inter (Mkhitaryan e Thuram per aver ritardato l’uscita dal campo al momento della sostituzione)».