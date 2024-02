Calvarese: «Rigore Juve? Mani a terra in dinamica»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato uno degli episodi contestati durante la sfida tra Juve e Udinese

MOVIOLA – «Non sono da penalty i due tocchi di mano di Nehuen Perez e Lautaro Giannetti: le braccia sono in appoggio al terreno in dinamica: è regolare. Sostenibili i cartellini gialli per Ehizibue, Bremer, Gatti, Walace, Nicolussi Caviglia e Success. Quest’ultimo live poteva sembrare meritevole anche di una sanzione più severa, ma non c’è l’intensità che giustificherebbe il rosso».