Milan-Club Brugge: Camarda da record, è il più giovane italiano di sempre in Champions League

Francesco Camarda è il calciatore italiano più giovane a debuttare in Champions League: entrato al posto di Morata trova anche un gol, ma annullato

Francesco Camarda è entrato al 75′ di Milan-Club Brugge al posto di Morata e diventa il più giovane calciatore italiano a scendere in campo in Champions League.

Dopo essere stato il più giovane debuttante in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, oggi a 16 anni e 226 giorni supera così il record precedente di Moise Kean alla Juve. Il suo debutto stava per essere festeggiato anche con un gol – che sarebbe stato il più giovane di sempre della Champions – ma l’arbitro annulla per offside.