Cambiaghi Bologna: UFFICIALE il trasferimento, il comunicato

Nicolò è un nuovo calciatore del Bologna: trasferimento a titolo definitivo dall’Atalanta: il comunicato del club

Nicolò Cambiaghi è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. L’esterno arriva a titolo definitivo dall’Atalanta. Di seguito il comunicato del club.

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicolò Cambiaghi.

Esterno ambidestro classe 2000, brevilineo dotato di grandi doti tecniche ed atletiche, è reduce da due stagioni da titolare all’Empoli, in prestito dall’Atalanta: ha sempre dimostrato spirito di sacrificio, ricerca ostinata della conclusione anche dalla distanza, velocità fuori dal comune e qualità nell’uno contro uno.

La prima stagione in Toscana è stata condita da ottime soddisfazioni anche dal punto di vista realizzativo, mentre parallelamente Nicolò è stato uno dei riferimenti della Nazionale italiana Under21, e nell’ultimo campionato nonostante i due cambi di allenatore è sempre stato uno dei più impiegati. Ed è risultato alla fine fra gli Under23 delle migliori leghe europee uno dei più efficaci in termini di dribbling riusciti. Ama osare, assumersi responsabilità, creare una potenziale occasione da gol da ogni pallone che si trova fra i piedi, e prima delle due annate in Toscana è cresciuto, sempre in prestito dai nerazzurri di Bergamo (con cui aveva vinto 2 scudetti Primavera), in Serie B a Reggio Emilia e a Pordenone. Temperamento da combattente, dal luglio 2024 passa in rossoblù dopo 66 presenze totali con l’Empoli, a fronte di 8 reti».