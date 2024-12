Juve, Cambiaso fa e disfa nel pareggio con il Lecce: le pagelle del bianconero

Le pagelle di Andrea Cambiaso in Juve Lecce: firma l’1-0 con deviazione di Gaspar, ma favorisce il pareggio dei salentini; per Motta è decisivo, ma…

La partita la decide Cambiaso, nel bene e nel male. La Juve pareggia soffrendo a Lecce: dopo il vantaggio, realizzato dal terzino bianconero, viene rimontata nel finale: decisiva una palla persa a centrocampo dall’ex Bologna che dà il via all’azione conclusa con la deviazione in rete di Rebic. Un errore dettato forse dalla stanchezza, sicuramente avrebbe bisogno di tirare il fiato, ma la rosa cortissima lo costringe agli straordinari ancora per chissà quanto tempo. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Da terzino sinistro più dell’ampiezza cerca verticalità e spazi in mezzo. Segna da fuori quando passa a destra, però sbanda in difesa (palla persa sull’1-1)».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Sembrava la notte giusta per il gol da tre punti e per le tantissime occasioni create con le percussioni pericolose ma alla fine perde a centrocampo il pallone da cui nasce il pari».

TUTTOSPORT 6 – «Fa e disfa: la rete, con deviazione, ma anche la palla persa sanguinosa per il pari leccese. Dribbling, velocità e tanta qualità, come quando tira fuori dal cilindro un passaggio in verticale a smarcare Yildiz. Si trasferisce a destra quando entra Rouhi e ha il merito di provarci con il sinistro, trovando la deviazione determinante di Gaspar. La fortuna aiuta gli audaci, almeno fino al recupero».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «È un po’ troppo confusionario ma è sempre propositivo e non si risparmia fino al gol spacca-partita».

LA STAMPA 6.5 – «È proprio vero: più gioca, più si diverte. Ciò che impressiona è la facilità con la quale taglia il campo, in lungo e in largo: lo tradisce la voglia di strafare, segna e perde il pallone che dà il via al pari leccese al 93′».