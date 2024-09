Camolese a LAZIONEWS24: «Sono un fan di LUIS ALBERTO e IMMOBILE, ma... tra i nuovi LUI può dare molto alla Lazio»

Le parole di Giancarlo Camolese in esclusiva a Lazionews24 sulla nuova Lazio di Marco Baroni tra addii e nuovi arrivi

Giancarlo Camolese ha parlato in esclusiva a Lazionews24.com sull’avvio di stagione della nuova Lazio di Marco Baroni. Di seguito un estratto delle sue parole.

Baroni ha spesso sottolineato il fatto che ama lavorare con quello che ha, ma da tecnico ti chiedo quale degli addii rischia di pesare di più nello spogliatoio e dal punto di vista tattico? Se tu avessi avuto la possibilità di incidere nelle scelte del club, quale dei giocatori ceduti avresti fatto in modo che restasse?

«Io sono sempre stato un grande fan di Luis Alberto, ma anche per lui come nel caso di Immobile l’avventura era arrivata alla fine di un ciclo. Ma era un calciatore incredibile e la squadra usufriva delle sue qualità elevate, poi è chiaro un ciclo finisce anche con un club per via di un’offerta importante o magari per l’età anagrafica. Lo spagnolo ed Immobile sono stati due elementi fondamentali per la Lazio, specialmente il primo che ka Lazio ha aspettato e lasciato giocare per permettergli di rendere al meglio. Chi avrei tenuto a tutti i costi? Milinkovic perchè è un giocatore straordinario».

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, quale giocatore ti sta convincendo di più e quale invece ritieni essere ancora indietro al cospetto delle idee tattiche di Baroni? Concordi nella scelta di tagliare fuori dalla lista Castrovilli in Europa?

«Tavares secondo me è un calciatore che potrà dare molto alla Lazio, e la partita contro il Milan prima della sosta ha dimostrato le grandi qualità che ha l’ex Arsenal, che sulla sua corsia di campo darà un grande contributo. Chi vedo indietro? E’ presto per poter dare una risposta certa a questa domanda, penso che tra qualche mese si capirà molto sulla condizione dei ragazzi biancocelesti. Castrovilli? E’ una scelta difficile per un allenatore, specialmente se il calciatore è appena arrivato e ha subito in passato anche un infortunio, ma sono sicuro che l’ambiente e l’affetto dei tifosi consentiranno all’ex viola di recuperare al meglio».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A GIANCARLO CAMOLESE SU LAZIONEWS24.COM