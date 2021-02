Campionati sospesi, Sky multata per mancati rimborsi ai suoi abbonati

Sky ha ricevuto una multa da due milioni di euro per non aver rimborsato i propri abbonati nel momento in cui i campionati sono stati sospesi

Come riferito da Corriere della Sera, l’Antitrust ha multato Sky per 2 milioni di euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nei confronti degli abbonati a pacchetti Calcio e Sport.

Sky non ha riconosciuto la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dalla sospensione di tutte le competizione calcistiche dovute al lockdwon fino alla loro ripresa.