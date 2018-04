L’Inter sta pensando a riscattare Joao Cancelo, ma arrivano voci clamorose su un possibile inserimento da parte della Juventus: le ultime news di mercato

L’Inter e la Juventus si sfideranno sabato sera a San Siro, ma attenzione anche ai risvolti di calciomercato. Ci sono delle voci che danno nerazzurri e bianconeri impegnati nella corsa a Joao Cancelo, stando a quanto trapela da Tuttosport. Il terzino portoghese è in prestito all’Inter dal Valencia e ha un prezzo per il riscatto piuttosto alto, fissato a trentotto milioni di euro. Un prezzo del genere potrebbe portare l’Inter a fare alcune riflessioni, dato che le casse nerazzurre non sembrano sorridere troppo. Certo, l’approdo in Champions League darebbe una grossa mano anche per l’arrivo a titolo definitivo del lusitano; se si aggiunge che Geoffrey Kondogbia può fare da contropartita tecnica, allora non sembra così peregrina l’idea di veder rimanere Cancelo all’Inter anche nella prossima stagione. Ma attenzione alla concorrenza della Juve.

Inter, Juventus e la voci di mercato su Joao Cancelo

In attesa del derby d’Italia di Serie A, ecco il derby d’Italia sul mercato. Stephan Lichtsteiner dirà addio ai bianconeri, che si troveranno costretti a cercare un altro difensore a destra. Serve un cursore in grado di fare anche il quinto di centrocampo e che sappia dare la sua spinta in fase offensiva, quindi Joao Cancelo sembra il profilo giusto. Stando all’articolo a firma Fabio Ravezzani, la Juventus potrebbe essere una bella insidia per l’Inter, qualora i nerazzurri trovassero difficoltà a riscattarlo. Per ora sembra più un’ipotesi da prendere con le pinze, anche perché pure la Juventus non è così intenzionata a spendere trentotto milioni di euro (minimo) per il giocatore, quindi pure la Vecchia Signora sta facendo le sue valutazioni. Sta di fatto che per Joao Cancelo potrebbe iniziare un duello imprevisto tra Inter e Juve.