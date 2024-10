Candreva pronto al rientro in Serie A? C’è una squadra sulle sue tracce

Antonio Candreva è vicino al rientro in Serie A? Una squadra sta pensando a ingaggiare il calciatore, al momento senza squadra

Candreva potrebbe avere un’altra occasione in serie A, su di lui il Monza. Il club starebbe pensando al centrocampista esterno ex Inter attualmente svincolato, il giocatore tornerebbe molto utile al club brianzolo per via anche della sua esperienza.

Il giocatore è attualmente al centro dei pensieri del mercato del Monza che cerca un giocatore di esperienza e il profilo di Candreva parrebbe quello perfetto considerando anche il fatto che è attualmente svincolato. Scendendo nel dettaglio dell’operazione il giocatore firmerebbe un contratto di 1 anno più 1, che verrà consensualmente poi deciso dalle parti. Dopo le avance di Torino e Genoa non andate in porto, il Monza potrebbe diventare il suo nuovo club per una nuova esperienza in Serie A. Vedremo cosa succederà.