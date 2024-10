Candreva subito, Simeone a gennaio: i piani del Torino per sostituire Zapata

Il Torino lavora per sostituire l’infortunato Zapata: Antonio Candreva subito, Simeone a gennaio, il piano di Vagnati

Il Torino è ancora alle prese con l’infortunio di Zapata che costringe i granata a tornare sul calciomercato per trovare un sostituto e, come riportato da Tuttosport, il piano di Vagnati è doppio.

Il primo obiettivo è Antonio Candreva: l’ex Salernitana è ancora svincolato dopo l’addio ai campani e potrebbe arrivare subito a Torino per mettere una prima pezza. Ma l’obiettivo principale rimane Giovanni Simeone: a gennaio i granata faranno un nuovo tentativo con il Napoli, possibile offerta per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Cholito è visto infatti come un investimento anche sul futuro e la cessione di Buongiorno in estate ha aperto il canale di comunicazione con i partenopei, con cui i rapporti sono ottimi.