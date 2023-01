Cannavaro: «Non ho tradito nessuno, la Juventus e il Real Madrid erano d’accordo per il trasferimento»

Fabio Cannavaro, ex difensore centrale della Juventus e pilastro della Nazionale nel 2006, ha parlato del suo passato da giocatore

Fabio Cannavaro, ex difensore centrale della Juventus e pilastro della Nazionale nel 2006, ha parlato a La Repubblica edizione Torino.

IL DOPPIO EX – «A Torino ho imparato come si vince, ma Napoli è la mia città. Sarò sempre tifoso napoletano».

ADDIO NEL 2006 – «Ma non ho tradito nessuno: la Juventus e il Real Madrid erano d’accordo per il trasferimento, chi c’era sa come andò. Tutto alla luce del sole, tanto che qualche anno dopo sono tornato proprio alla Juventus».

NAPOLI-JUVE – «O l’una o l’altra. La sfida del “Maradona” sarà molto importante ma non decisiva. Il Napoli per mesi ha gocato il calcio più bello d’Europa, la Juventus è sempre un punto di riferimento e ha una grandissima fame di vittoria. Può venirne fuori una sfida magnifica».