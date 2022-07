Capello: «De Ketelaere ideale per il Milan, può fare la differenza». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport.

DE KETELAERE – «È un giocatore molto importante, è ideale per il Milan. Ha tutte le qualità per essere un giocatore che fa la differenza. Come sempre Paolo Maldini e Frederic Massara intuiscono le potenzialità di un giocatore, lui è già abbastanza maturo e conosciuto».

SERIE A – «Il Milan quest’anno dovranno puntare molto in alto ma i nerazzurri e i bianconeri si stanno muovendo molto in alto e con tanta aggressività e cattiveria agonistica. Perisic lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e ha rimarcato come il ruolo dell’esterno sia sempre più fondamentale per il gioco del calcio. Gli esterni creano problemi alle difese avversarie».