Capello su Mourinho: «Inaccettabile l’esonero, serve rispetto»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sull’esonero di José Mourinho dalla Roma. Tutti i dettagli in merito

Fabio Capello ha parlato dell’esonero di Mourinho dalla Roma a Sky Sport.

PAROLE – «Per quanto riguarda Mourinho, mi sembra che queste proprietà americane abbiano un modo di gestire le situazioni senza rispetto per chi lavora con loro. Ricordiamo come è stato mandato via Maldini dal Milan, ora Mourinho con le sue modalità… Dalle loro parti non c’è sensibilità, c’è solo business. Io credo in qualcosa di diverso, serve rispetto per quelli che lavorano con te e certe cose vanno comunicate in altri modi. Non me l’aspettavo… Soprattutto non me lo aspettavo in questa maniera. Che ci fossero difficoltà era chiaro, lui chiedeva delle cose e non riceveva risposte. Mourinho è stato trattato nella maniera meno rispettosa possibile, è un modo di fare che non mi convince e che non accetto. A me successe con la Russia: stavo andando in aeroporto, mi chiamarono e mi dissero che era finito il rapporto. Ma ero in Russia, qua dovrebbe esserci qualcosa di diverso».